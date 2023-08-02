Исинбаева оплатила долг перед бюджетом Волгограда за две парковки

Общество 02.08.2023 11:28
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02.08.2023 11:28
Знаменитая волгоградка и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила долг за два парковочных места в центре Волгограда. Как пояснили V102.RU в администрации города, таким образом, задолженность была погашена до вынесения судебного решения по исковому требованию.
– Поэтому иск к Исинбаевой был отозван муниципалитетом, – уточнили в мэрии. – Это стандартная практика, применяемая в случаях, когда происходит полное погашение ответчиком сложившейся задолженности.
Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что Елена Исинбаева, которая в настоящее время проживает за границей, задолжала в бюджет Волгограда 27400 рублей рублей за парковку в центре города. Иск мэрии в арбитражный суд Волгоградской области был направлен 10 июля, до того, как спортсменка выступила со скандальным заявлением, которое многие восприняли как «предательство».
Как выяснилось, долг Елены Исинбаевой за арендные платежи за пользование двумя парковочными местами площадью 40 квадратов копился с 2019 года.
Фото Елены Исинбаевой VK.com
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