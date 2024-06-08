Общество

Опубликовано снятое в день гибели парашютиста под Волгоградом видео

Общество 08.06.2024 11:16
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08.06.2024 11:16


В Сеть слили видео, снятое в день гибели 36-летнего спортсмена-парашютиста, который 7 июня после прыжка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области травмировался при приземлении, а позже скончался в реанимации. 

На кадрах видны бегущие люди в дождевиках. Из-за разыгравшейся непогоды сильно упала видимость, а порывы шквалистого ветра заглушают речь автора ролика. 

В свою очередь организаторы ранее поясняли, что прыжки осуществляли опытные обучающиеся центра, а один из них «из-за резкого порыва ветра травмировался при приземлении». Уточняется, что перед прыжком он проходил медосмотр, получил соответствующий допуск, прошел инструктаж. Негативных метеорологических прогнозов накануне зафиксировано не было.

Собственные источники информагентства в экстренных службах сообщали, что при приземлении парашютист врезался в столб. По информации облздрава, вызов о происшествии поступил 7 июня в 18.00. Медики дежурившей на территории авиаклуба бригады СМП оказали всю необходимую помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу имени Фишера, где он скончался. 

У погибшего спортсмена за плечами был 141 прыжок. По итогам доследственной проверки СК возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Санкция в качестве максимума предусматривает до шести лет колонии со штрафом в размере до полумиллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет, или без такового.

Напомним, по версии следствия, парашютист совершил жесткую посадку на участок местности, не предназначенный для приземления. 

Видео: «Волгоград № 1» / t.me 

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