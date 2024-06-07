«Взорвался аккумулятор»: медицинский УАЗ вспыхнул на дороге в Волгоградской области





В городе Котельниково Волгоградской области медицинский автомобиль марки «УАЗ» выгорел дотла прямо на дороге. По сообщению местных жителей, ЧП произошло из-за выхода из строя аккумулятора.

– В Котельниково у медицинского автомобиля из-за жары взорвался аккумулятор. Водитель своевременно покинул транспорт через дверь, но получил сильные ожоги, – сообщают авторы телеграм-канала «Волгоград с огоньком».

Однако, сообщает ИА «Высота 102», информацию о пострадавшем не подтверждают в комитете здравоохранения Волгоградской области. О том, что никто в результате происшествия не пострадал, заявляют и в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

– В 13.45 6 июня на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. В городе Котельниково горел автомобиль. Пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13:59. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки автомобиля, – прокомментировали в ведомстве.

В облздраве также сообщают, что автомобиль готовился к списанию как устаревший, но, несмотря на это, проходил регулярное техобслуживание.

– В Котельниковской ЦРБ создан достаточный автопарк медицинского транспорта. В распоряжении медиков в настоящий момент — 7 легковых автомобилей, 4 автомобиля УАЗ и 3 автомобиля «Газель», – уточняют в профильном комитете администрации Волгоградской области.

Скриншот: видео Волгоград с огоньком / t.me