Происшествия

«Взорвался аккумулятор»: медицинский УАЗ вспыхнул на дороге в Волгоградской области

Происшествия 07.06.2024 13:41
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07.06.2024 13:41


В городе Котельниково Волгоградской области медицинский автомобиль марки «УАЗ» выгорел дотла прямо на дороге. По сообщению местных жителей, ЧП произошло из-за выхода из строя аккумулятора. 

 В Котельниково у медицинского автомобиля из-за жары взорвался аккумулятор. Водитель своевременно покинул транспорт через дверь, но получил сильные ожоги, – сообщают авторы телеграм-канала «Волгоград с огоньком».

Однако, сообщает ИА «Высота 102», информацию о пострадавшем не подтверждают в комитете здравоохранения Волгоградской области.  О том, что никто в результате происшествия не пострадал, заявляют и в ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

В 13.45 6 июня на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. В городе Котельниково горел автомобиль. Пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13:59. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки автомобиля, – прокомментировали в ведомстве. 

В облздраве также сообщают, что  автомобиль готовился к списанию как устаревший, но, несмотря на это, проходил регулярное техобслуживание.  

В Котельниковской ЦРБ создан достаточный автопарк медицинского транспорта. В распоряжении медиков в настоящий момент — 7 легковых автомобилей, 4 автомобиля УАЗ и 3 автомобиля «Газель», – уточняют в профильном комитете администрации Волгоградской области. 

Скриншот: видео Волгоград с огоньком / t.me

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