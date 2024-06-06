



Третий ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти почетного сотрудника контрразведки ФСБ России, генерал-лейтенанта Леонида Шидловского прошел в Москве.

– Мероприятие прошло под девизом «Кто сказал, что нет места спорту на войне? После боя сердце просит праздника вдвойне!». В спортивном состязании сразились 8 команд из Московской области, в состав которых вошли участники боевых действий в рамках специальной военной операции: сотрудники, прибывшие из командировок, а также готовящиеся к работе в прифронтовой полосе, – рассказали организаторы. – Почетными гостями мероприятия также стали ветераны военной контрразведки, а также члены семей и дети сотрудников.

Юные болельщики могли не только наблюдать за игрой на поле, но также посетили выставку боевой техники, применяемой в зоне боевых действий, полевую кухню и мастер-класс по аквагриму.

Победителей турнира награждали вдова Леонида Дмитриевича Шидловского Алина Ивановна и заслуженный мастер спорта России Павел Погребняк.

– Традиции, заложенные генералом, продолжаются в славных делах его учеников, – заключают организаторы турнира.

Фото: организаторы