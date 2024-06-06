Общество

Ученики генерала Шидловского встретились на спортивном турнире в Москве

Общество 06.06.2024 21:01
0
06.06.2024 21:01


Третий ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти почетного сотрудника контрразведки ФСБ России, генерал-лейтенанта Леонида Шидловского прошел в Москве. 

Мероприятие прошло под девизом «Кто сказал, что нет места спорту на войне? После боя сердце просит праздника вдвойне!». В спортивном состязании сразились 8 команд из Московской области, в состав которых вошли участники боевых действий в рамках специальной военной операции: сотрудники, прибывшие из командировок, а также готовящиеся к работе в прифронтовой полосе, – рассказали организаторы. – Почетными гостями мероприятия также стали ветераны военной контрразведки, а также члены семей и дети сотрудников. 

Юные болельщики могли не только наблюдать за игрой на поле, но также посетили выставку боевой техники, применяемой в зоне боевых действий, полевую кухню и мастер-класс по аквагриму.

Победителей турнира награждали вдова Леонида Дмитриевича Шидловского Алина Ивановна и заслуженный мастер спорта России Павел Погребняк. 

Традиции, заложенные генералом, продолжаются в славных делах его учеников, – заключают организаторы турнира. 

Фото: организаторы 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.06.2024 22:32
Общество 06.06.2024 22:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 21:04
Общество 06.06.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 20:09
Общество 06.06.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 14:53 Реклама
Общество 06.06.2024 14:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.06.2024 13:52 Реклама
Общество 06.06.2024 13:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.06.2024 12:47
Общество 06.06.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 12:13
Общество 06.06.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 10:49
Общество 06.06.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 10:31
Общество 06.06.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 10:05
Общество 06.06.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 09:54
Общество 06.06.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 08:34
Общество 06.06.2024 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 06:52
Общество 06.06.2024 06:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2024 06:28
Общество 06.06.2024 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 21:33
Общество 05.06.2024 21:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:32
В Волгограде Валерий Ростовщиков вновь выдвинут на должность омбудсменаСмотреть фотографии
21:04
Это розыгрыш? В Камышине автолюбители сняли на видео бегущего по дороге оленяСмотреть фотографии
20:45
Конфликту жителей Волгограда с цыганами дадут оценку в СУ СКРСмотреть фотографии
20:09
«Не ждите, на маршруте почти никого»: в Волгограде новые троллейбусы не выдержали испытания жаройСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде цыгане на видео заявили, что они думают о русскихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Волгоградке за 20 лет недоплатили 1,1 млн рублей пенсииСмотреть фотографии
18:47
Полиция назвала причину массового ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:06
Проехал 8,5 тыс. км: собравший массовое ДТП автобус с мая продавали на AvitoСмотреть фотографии
17:33
Волгоградца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии в соцсетяхСмотреть фотографии
17:29
«Ваши пороки – их тайная сила»: 24 июня премьера откровенной драмы «Чистые» на Wink.ruСмотреть фотографии
17:15
СК назвал виновника массовой аварии с автобусом из ДагестанаСмотреть фотографии
16:39
Момент массового ДТП с автобусом в Волгограде сняли камеры видеонаблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Опубликован фоторепортаж с места массового ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде из-за массового ДТП частично перекрыта Вторая продольная магистральСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде определят лучших специалистов в химической отраслиСмотреть фотографии
16:06
Трое взрослых и 13-летняя девочка пострадали в массовом ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцы сняли на видео массовое ДТП с несколькими легковушками, автобусом и фуройСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
«Волгоград Арена» претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2024 годуСмотреть фотографии
14:53
Как по ОМС проверить репродуктивное здоровье в Волгограде: инструкция от экспертовСмотреть фотографии
14:24
Обесточенные дома на юге Волгограда временно остались без водыСмотреть фотографии
14:23
В Камышине сняли на видео драку маршрутчика и пассажировСмотреть фотографии
13:52
На волгоградском комбинате питания прошла экскурсия для школьников из УдмуртииСмотреть фотографии
13:04
«Динамо-Синара» одержало две победы на старте чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде ищут водителя, сбежавшего с места ДТП возле «Торгушки»Смотреть фотографии
12:32
«Сейчас ребенок – просто цифра»: в Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭСмотреть фотографии
12:25
На юге Волгограда дома остались без света из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
12:13
Дорогой мой борщ: суповой набор продуктов снова вырос в цене в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
Волгоградец разбил Kia в тоннеле на Тулака и устроил езду по встречке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:27
Две женщины и 6-летний ребенок отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
ФСБ изъяла у волгоградцев 1,5 центнера сырья для наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
 