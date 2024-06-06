В Камышине сняли на видео драку маршрутчика и пассажиров

В Камышине Волгоградской области накануне произошла драка между водителем маршрута №11у и пассажирами. Со слов очевидцев, инцидент произошел недалеко от ж/д вокзала.

— Хулиганы напали на газелиста и выбили окно. Он их не пустил на передние места, — цитирует V102.RU сообщение паблика «Жесть. Камышин», где было размещено видео потасовки.

По словам собственного источника «Высоты 102», конфликт произошел из-за того, что пьяный пассажир захотел проехать в маршрутном такси.

Судя по кадрам видео, подобное поведение вызвало бурю эмоций – и мужчины от слов перешли к делу. Чудом не досталось случайным прохожим. Стороны конфликта незаметно для себя перешли на дорогу. Автомобилистам приходилось снижать скорость, чтобы не покалечить их.

Редакция информагентства уточняет информациб об инциденте в правоохранительных органах.

Видео: «Жесть. Камышин» / vk.com