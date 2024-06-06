В Сети распространяется видео с Kia серебристого цвета, водитель которой совершал странные маневры в Советском районе Волгограда.
— В тоннеле микрорайона Тулака ехал по «встречке», создавая опасную ситуацию для остальных машин. Бетонная стена остановила гонщика, — цитирует V102.RU авторов Telegram-канала «Волгоград».
На кадрах видно, что водитель иномарки врезается в ограждение внутри тоннеля, а после шатаясь выходит из машины и хватается за лицо. На еще одном видео волгоградец едет по встречной полосе, не реагируя на сигналы других водителей. В тоннеле позади него остается машина пожарных.
Авторы Telegram-канала «Волгоград» добавляют, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
Редакция «Высоты 102» уточняет подробности инцидента в оперативных службах региона.
Видео: «Волгоград» / t.me