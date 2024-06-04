Общество

Продвигавшего ЛГБТ* иностранца-трансвестита волгоградский суд выдворил из РФ

Общество 04.06.2024 12:58
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04.06.2024 12:58


В Волгограде нашли, задержали и осудили трансвестита из Таджикистана, который искал любовную удачу в Сети и заодно продвигал идеи ЛГБТ*. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение Центрального районного суда, по административному делу проходил некий Хамдамкулй Самим Рахмонкул.

Уточняется, что урожегнец Таджикистана пользовался в суде услугами переводчика, не имел постоянной регистрации в России и фактически проживал в Волгограде. 

— Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 27 апреля 2024 года гражданин Республики Таджикистан Самим Хамдамкулй был привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Судом установлено, что Хамдамкуйл разместил в соцсети «Вконтакте» объявление, в котором содержались его фотографии в обнаженном виде, а также текст, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Из постановления суда следует, что Хамдамкуйл совершил публичные действия, направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений и смену пола, — прокомментировали V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

Помимо этого, постановлением этого же суда Хамдамкулй С.Р. привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Ему назначен штраф в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы России. Постановления суда вступили в законную силу.

Согласно материалам дела, выявить извращенца смогли полицейские в ходе ОРМ «наблюдение»: 

— Хамдамкулй Самим Рахмонкул под именем «Раксана Марие» в соцсети разместил объявление, где предлагал услуги сексуального характера в нетрадиционной форме следующего содержания: «Транссексуалка Сочи универсалка большая активная +79227870247», в котором публиковал свои изображения в обнаженном виде, при этом указывал свою мужскую принадлежность. 

Со слов иностранца, он действительно создал страницу в соцсети «Вконтакте» под именем «Раксана Марие», так как он является трансвеститом. Мужчина хотел найти больше клиентов, чтобы увеличить свои доходы. Ему даже в голову не пришло, что он каким-либо образом нарушает закон. 

По ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ суд принял решение признать иностранца-нелегала виновным и назначить ему административный арест сроком на пятнадцать суток, с последующим административным выдворением за пределы РФ в принудительном порядке.

Напомним, что мэр Новоаннинского заявил, что «казаки не простят тех, кто хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*». 

*ЛГБТ — 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал международное общественное движение экстремистским.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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