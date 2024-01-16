Общество

Мэр Новоаннинского: «Казаки не простят тех, кто хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*»

Общество 16.01.2024 10:07
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16.01.2024 10:07


Мэр города Новоаннинского прокомментировал скандал, разгоревшийся накануне в Сети после шуточного конкурса с ряжеными. Напомним, анонимы, по информации Telegram-каналов, попросили надзорные органы проверить действия двоих мужчин, облачившихся в женщин, на пропаганду ЛГБТ*. По словам Сергея Егорова, в его родном районе такие кляузы не пройдут, а казаки не простят гнусных намеков. 

Первым делом в разговоре с РИА Новости Егоров напомнил, что забавы с ряжеными – давняя славянская традиция. Искать здесь скрытые смыслы – просто безумие. 

Я считаю, что это какая-то охота на ведьм, когда начинают искать запрещенное в наших древних обычаях. Или это кто-то пытается попиариться или хайп получить. Например, на второй день свадьбы мужчина переодевается в женщину, а женщина в мужчин, творят там всякое шуточное, так было заведено. Тоже самое и колядки. И эти мужчины ходили, колядовали так, – высказался Егоров. 

Далее чиновник акцентировал внимание на том, что население казачьего края такие доносы вряд ли простит. 

Новоаннинский район – это казачий край, и казаки не дадут очернить традиции и не простят тех, кто хочет повесить на район клеймо про ЛГБТ*. Своих людей мы готовы защитить. Взять древние традиции, повесить клеймо и их запретить – это неправильно, – сказал Сергей Егоров. 

Напомним, что авторы постов в Telegram не раскрывали информацию о том, кто был автором жалоб в надзорные органы, что ставит под сомнение правдивость данной информации вообще. 

– В правоохранительные органы и администрацию города никто не обращался, – сообщил мэр Новоаннинского, добавив при этом на всякий случай, что к конкурсу талантов администрация не имела никакого отношения. 

Фото: Сергей Егоров / VK.com

*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России

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