Суд изолировал волгоградца, устроившего «представление» в гипермаркете «Лента»

В Волгограде Советский районный суд на сутки арестовал мужчину, устроившего представление в гипермаркете «Лента». Согласно материалам об административном правонарушении,в волгоградец крыл матом покупателей и персонал и всячески нарушал общественный порядок.

Как уточнили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, инцидент в сетевом магазине произошел в конце мая.

– Владислав Ч., находясь в помещении магазина «Лента» на проспекте Университетском, из хулиганских побуждений выражался нецензурной бранью, скандалил, на замечания граждан не реагировал, демонстративно нарушал общественный порядок, – рассказали в пресс-службе. – Своими действиями мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.

Усмирить буйного посетителя магазина смогли лишь полицейские, которых на место вызвали сотрудники «Ленты».

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. В настоящее время волгоградец уже отбывает назначенное ему наказание.