



В Волгограде сегодня, 29 июня, в Дзержинском районе Волгограда в последний путь провожают Заслуженного тренера России по боксу Александра Черноиванова. Как сообщает ИА «Высота 102», на церемонию прощания приехали этим утром сотни волгоградцев – воспитанники и коллеги Александра Сергеевича, а также представители правоохранительных органов и органов власти.

– Церемония прощания началась на улице Землячки, как и было заявлено, в 10.00. К назначенному времени собралось по меньшей мере 200 человек, – сообщает корреспондент информационного агентства. – Среди присутствующих – глава спорткомитета Александр Глинянов. От комментариев, он, к слову сказать, отказался. После церемонии прощания на Центральном кладбище состоится отпевание. Проститься можно будет также на кладбище – гроб с телом будет выставлен в 11.45.





– Александр Сергеевич как главный тренер Волгоградской области по боксу принимал участие в нашем тренировочном процессе, – поделился своими воспоминаниями мастер спорта по боксу Арам Мачкалян. – Часто бывали с ним на сборах. Он был великим человеком и великим тренером. Благодаря ему, мы очень много достигли. Он воспитывал олимпийских чемпионов и чемпионов Европы. Он умел грамотно донести до воспитанников, что необходимо делать. Не просто раздавал задания, а именно разбирал детально.





Напомним, что Александр Черноиванов скончался в Волгограде 27 июня в результате онкологического заболевания. Трагическое известие сообщил редакции «Высоты 102» его зять Ярослав Иванюк.

– Александр Сергеевич до конца своей жизни был связан со спортом, – вспоминают близкие. – На все тренировки, выезды и любые другие мероприятия, несмотря на боль, он ездил.

Глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Черноиванова среди прочих выразили и представители федерации бокса России.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»