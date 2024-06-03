Спасатели поймали белого павлина в подъезде жилого дома в Волгограде

Жители многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда неожиданно обнаружили у себя в подъезде белого павлина, который важно разгуливал между этажами. Как сообщили V102.RU в мэрии, шокированные видом экзотической птицы волгоградцы позвонили в муниципальную службу спасения.

Прибывшие по вызову спасатели очень осторожно, чтобы не повредить хрупкую птицу, поймали ее. Павлина-альбиноса передали в специализированный питомник, где ему будет комфортнее, чем в подъезде многоквартирного дома. Как эта птица там оказалась - не сообщается.

В МУ «Служба спасения Волгограда» отметили, что на своей практике спасают павлина впервые.

Фото: администрации Волгограда