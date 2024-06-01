Гидрометцентр предупреждает об опасной погоде в Волгоградской области

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Волгоградской области до 2 июня 11.00. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Гидрометцентр России.

В этот период сохраняется вероятность стихийный бедствий, нанесению ущерба из-за трех погодных явлений в Волгоградской области: чрезвычайной пожарной опасности, грозе и сильном ветре порывами до 15-20 м/с.

Напомним, что накануне в регионе объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ранее сообщалось о сильной жаре до +34 и дождях с грозой.