Общество

Гидрометцентр предупреждает об опасной погоде в Волгоградской области

Общество 01.06.2024 10:47
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01.06.2024 10:47


Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Волгоградской области до 2 июня 11.00. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Гидрометцентр России. 

В этот период сохраняется вероятность стихийный бедствий, нанесению ущерба из-за трех погодных явлений в Волгоградской области: чрезвычайной пожарной опасности, грозе и сильном ветре порывами до 15-20 м/с.

Напомним, что накануне в регионе объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ранее сообщалось о сильной жаре до +34 и дождях с грозой.

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