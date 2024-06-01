Происшествия

В Волгограде медсестра от испуга перевела мошенникам 4 миллиона рублей

Происшествия 01.06.2024 09:43
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01.06.2024 09:43


Жертвой мошенников в Волгограде стала 51-летняя медсестра из Краснооктябрьского района. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщина перевела злоумышленникам фантастическую сумму – более 4 миллионов рублей.

Как выяснилось, аферисты, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и руководством медучреждения, связались с медсестрой через мессенджер.

- Под предлогом не привлечения к уголовной ответственности за пособничество в совершении преступления, а также отмены операции по несанкционированному оформлению кредита убедили женщину перевести свои сбережения на якобы «безопасный счет», - рассказали в главке.

Перепуганная женщина через банкоматы перечислила мошенникам более 4 миллионов, которые она взяла в кредит, в долг у родственников, а также из личных сбережений. В течение нескольких дней медсестра никому ничего не рассказывала. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступников ищут. 

Фото: архив V102.RU

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