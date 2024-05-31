Волгоградцев на выходных ждет пекло до +34º и дожди с грозой

В Волгоградской области предстоящие выходные станут настоящим испытанием. Как сообщает V102.RU со ссылкой региональный ЦГМС, в отдельные часы дневная температура приблизится к отметке в +34 градуса.

— В субботу, 1 июня, по области в отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер западной четверти при грозах с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +15...+20º, днем воздух прогреется до +29...+34º, — рассказали в ЦГМС. — В воскресенье, 2 июня, в отдельных районах вероятны кратковременные дожди с грозами и северо-западным ветром с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы +15...+20º, в послеобеденное время +28...+33º.

В Волгограде на выходных установится облачная с прояснениями погода.

— 1 июня в областной столице ночью осадки маловероятно. В дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер западной четверти 8-13 м/с, при грозах его порывы составят 15-20 м/с. Ночью по городу +18…+20º, днем +30...+32º, — уточнили волгоградские синоптики. — 2 июня в городе на Волге ожидаются небольшие дожди с грозами и северо-западным ветром с порывами до 15-20 м/с. Ночью +18…+20º, днем +29...+31º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»