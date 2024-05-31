Общество

«Будет в разы больше»: Волгоградскую область раньше срока атаковала оголодавшая мошка

Общество 31.05.2024 18:27
0
31.05.2024 18:27


В Волгоградскую область раньше срока нагрянула мошка. Уже сейчас горожанам приходится отбиваться от назойливого гнуса. Однако в ближайшие дни, сообщает ИА «Высота 102», насекомых станет в разы больше. 

Традиционно волгоградский «мошкарад» начинается в первых числах июня. В этом же году гнус поторопился с началом сезона и вторгся в регион на 10 дней раньше обычного.

Мошка – холодолюбивое насекомое, поэтому ей, в отличие от комара, совершенно не обязательно дожидаться прогрева воды. В этом году из-за обильных осадков в верховьях у нас очень долго держали уровень воды. По своим биологическим особенностям мошка располагается в береговой зоне, и при такой большой глубине ей было немного некомфортно. Сейчас же уровень воды в Волге начал падать, и уже несколько дней мы видим в Волгограде гнуса, – комментирует известный энтомолог Галина Мельникова. 

Как синоптики не берутся говорить о погоде на несколько недель вперед, так и волгоградские энтомологи не озвучивают долгосрочных прогнозов на сезон кровососов. Сейчас специалисты однозначно могут сказать лишь то, что при создании благоприятных условий мошка может накрывать регион несколькими «волнами».

Личинка комара и мошки может спокойно зимовать даже в грунте. Подача холодной воды становится толчком для начала кладки яиц, – объясняет Галина Мельникова. – Вылет насекомых происходит волнообразно. То есть пришла вода, затопила береговую зону, произошел вылет мошки. Вода отступила, и яйца лежат до следующего затопления. За последние 15-20 лет в регионе дважды делали дополнительные сбросы для заполнения Волго-Ахтубинской поймы, и тогда ситуация в регионе была идентичной ситуации в Астрахани. Из-за полчищ мошки видимость сокращалась едва ли не до одного метра.

По предварительным оценкам энтомолога, на численность насекомых повлияет не только затянувшийся сброс воды через Волжскую ГЭС, но и погодные аномалии.

– За последние тридцать, а, может, и сорок лет в Волгоградской области не было такой аномально холодной весны. Уже давно я не видела и подобного сброса воды – разве что в 2018 году, когда перед Чемпионатом мира по футболу в регионе хотели минимизировать количество мошки, – говорит энтомолог. – Как все эти факторы повлияют на численность насекомых и в принципе на продолжительность сезона, сказать очень трудно. По среднемноголетним значениям пик активности гнуса приходился на 14-15 июня. Не исключено, что в этом году в устоявшемся графике могут произойти некоторые подвижки.

Тучи мошки стали настоящим символом волгоградского лета. В 2018 году насекомые и вовсе прославили город на весь мир. Во время чемпионата мира иностранные журналисты настолько поразились активности гнуса, что посвятили ему не один сюжет. Кстати, волгоградские учёные опровергают мнение о том, что мошка стала "нападать" на регион лишь в последние годы. 

– В Волгоградской области было так много рыбы, потому что живущая в воде личинка мошки – прекрасный корм для молоди, – рассказывал ИА «Высота 102» член экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев.  – Именно на них в Волго-Ахтубинской пойме она и поднималась.

Виктория Чумакова 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.05.2024 18:58
Общество 31.05.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 17:25
Общество 31.05.2024 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 16:56
Общество 31.05.2024 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.05.2024 16:28
Общество 31.05.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 15:12
Общество 31.05.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 14:55
Общество 31.05.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 14:31
Общество 31.05.2024 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.05.2024 14:19
Общество 31.05.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 14:04
Общество 31.05.2024 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 13:20
Общество 31.05.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 13:08
Общество 31.05.2024 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.05.2024 13:03
Общество 31.05.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 10:15
Общество 31.05.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 10:11
Общество 31.05.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2024 09:26
Общество 31.05.2024 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
В ТРЦ Волгограда в офисном помещении нашли мертвой менеджераСмотреть фотографии
18:58
Град и дожди: в Волгограде и области объявили штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
18:27
«Будет в разы больше»: Волгоградскую область раньше срока атаковала оголодавшая мошкаСмотреть фотографии
17:50
Жителю Калмыкии грозит 5 лет за ложное минирование автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
В России могут разрешить использовать голоса умерших без согласия близкихСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде водителям мусоровозов подкладывают под колеса самодельные шипыСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде осудят 45-летнего мужчину, по пьяни сгубившего матьСмотреть фотографии
16:00
«Я тебя убью!»: в Волгограде отложили суд по душившей дочь Ахметовой-МсхаладзеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В поселке Волгоградской области пропал длинноволосый юноша на красно-белом велосипедеСмотреть фотографии
14:55
В Камышине директору учебного учреждения грозит 6-летний срок за экскурсию по центру собаководстваСмотреть фотографии
14:31
Премьерный «Евгений Онегин» вышел на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом вспыхнул деревянный частный дом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Военнослужащий из Камышина Антон Иноземцев погиб на СВОСмотреть фотографии
13:20
Не помогла даже Росгвардия. Волгоградец на внедорожнике заблокировал спешившую на вызов скорую помощьСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Праздник и новые цветы: волонтеры НПЗ навестили воспитанников социального центраСмотреть фотографии
13:03
«Кататься в убыток никто не хочет»: в Волгограде ищут перевозчика на маршрут №34Смотреть фотографии
12:35
Две пассажирки такси пострадали в тройном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
Избивший пенсионерку в магазине под Волгоградом Цой отправится в спецклиникуСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде появились подробности столкновения мотоциклиста с Opel MerivaСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Экс-адвокату с четырьмя высшими дали 3,5 года строгача за мошенничество с аукционамиСмотреть фотографии
10:15
Свои порядки: владельцы ресторана Rimini незаконно присвоили прилегающую парковкуСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам рассказали, где искать большие зарплатыСмотреть фотографии
09:43
Обгоревший труп нашли в сарае под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцев на выходных ждет пекло до +34º и дожди с грозойСмотреть фотографии
08:22
«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высотыСмотреть фотографии
07:46
Волгоградские отельеры массово избавляются от гостиничного бизнесаСмотреть фотографии
07:04
Первый пошел? В Волгоградской области готовятся открыть купальный сезон с 15 июняСмотреть фотографии
21:43
В Волгограде подростки на мотоцикле вновь угодили под колёса легковушкиСмотреть фотографии
21:19
Пыль степей Казахстана зацепила 30 мая ВолгоградСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области готовятся запустить карту жителя регионаСмотреть фотографии
 