



В Волгоградскую область раньше срока нагрянула мошка. Уже сейчас горожанам приходится отбиваться от назойливого гнуса. Однако в ближайшие дни, сообщает ИА «Высота 102», насекомых станет в разы больше.

Традиционно волгоградский «мошкарад» начинается в первых числах июня. В этом же году гнус поторопился с началом сезона и вторгся в регион на 10 дней раньше обычного.

– Мошка – холодолюбивое насекомое, поэтому ей, в отличие от комара, совершенно не обязательно дожидаться прогрева воды. В этом году из-за обильных осадков в верховьях у нас очень долго держали уровень воды. По своим биологическим особенностям мошка располагается в береговой зоне, и при такой большой глубине ей было немного некомфортно. Сейчас же уровень воды в Волге начал падать, и уже несколько дней мы видим в Волгограде гнуса, – комментирует известный энтомолог Галина Мельникова.

Как синоптики не берутся говорить о погоде на несколько недель вперед, так и волгоградские энтомологи не озвучивают долгосрочных прогнозов на сезон кровососов. Сейчас специалисты однозначно могут сказать лишь то, что при создании благоприятных условий мошка может накрывать регион несколькими «волнами».

– Личинка комара и мошки может спокойно зимовать даже в грунте. Подача холодной воды становится толчком для начала кладки яиц, – объясняет Галина Мельникова. – Вылет насекомых происходит волнообразно. То есть пришла вода, затопила береговую зону, произошел вылет мошки. Вода отступила, и яйца лежат до следующего затопления. За последние 15-20 лет в регионе дважды делали дополнительные сбросы для заполнения Волго-Ахтубинской поймы, и тогда ситуация в регионе была идентичной ситуации в Астрахани. Из-за полчищ мошки видимость сокращалась едва ли не до одного метра.

По предварительным оценкам энтомолога, на численность насекомых повлияет не только затянувшийся сброс воды через Волжскую ГЭС, но и погодные аномалии.

– За последние тридцать, а, может, и сорок лет в Волгоградской области не было такой аномально холодной весны. Уже давно я не видела и подобного сброса воды – разве что в 2018 году, когда перед Чемпионатом мира по футболу в регионе хотели минимизировать количество мошки, – говорит энтомолог. – Как все эти факторы повлияют на численность насекомых и в принципе на продолжительность сезона, сказать очень трудно. По среднемноголетним значениям пик активности гнуса приходился на 14-15 июня. Не исключено, что в этом году в устоявшемся графике могут произойти некоторые подвижки.

Тучи мошки стали настоящим символом волгоградского лета. В 2018 году насекомые и вовсе прославили город на весь мир. Во время чемпионата мира иностранные журналисты настолько поразились активности гнуса, что посвятили ему не один сюжет. Кстати, волгоградские учёные опровергают мнение о том, что мошка стала "нападать" на регион лишь в последние годы.

– В Волгоградской области было так много рыбы, потому что живущая в воде личинка мошки – прекрасный корм для молоди, – рассказывал ИА «Высота 102» член экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев. – Именно на них в Волго-Ахтубинской пойме она и поднималась.

Виктория Чумакова