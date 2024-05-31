Происшествия

Две пассажирки такси пострадали в тройном ДТП в Волгограде

Происшествия 31.05.2024 12:35
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31.05.2024 12:35


В Дзержинском районе Волгограда пострадали две женщины в результате ДТП с участием трех легковушек. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на улице Московская. 

По предварительным данным, напротив дома №5 23-летний водитель на «Ладе Гранта» не предоставил преимущества и столкнулся с водителем такси на «Лада Веста». От удара «Весту» отнесло в автомобиль «Нива Шевроле». 

В результате столкновения 48-и и 23-летняя пассажирки автомобиля «Лада Веста» с травмами были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области  

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