Происшествия

В Волгограде появились подробности столкновения мотоциклиста с Opel Meriva

Происшествия 31.05.2024 11:34
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31.05.2024 11:34


30 мая в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось на Нулевой продольной магистрали в самый разгар рабочего дня. 




— Управляя автомобилем Opel Meriva, напротив дома № 50 по ул. Набережная 62-й Армии не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением 45-летнего водителя, — рассказали журналистам в пресс-службе МВД России по Волгоградской области. 

В результате столкновения передняя часть мотоцикла разлетелась вдребезги, а находящийся за его рулём водитель был отброшен на проезжую часть.  На место ДТП оперативно прибыла карета скорой медицинской помощи, доставившая пострадавшего в одно из ближайших медицинских учреждений. 

Отметим, с начала недели это уже шестое ДТП с участием мотоциклистов на территории Волгоградской области.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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