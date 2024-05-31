Обгоревший труп нашли в сарае под Волгоградом

В ночном пожаре в Краснослободске Волгоградской области сгорел 53-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, труп обнаружили в сарае.
- 31 мая в 03:17 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в Среднеахтубинском районе, - пояснили в ведомстве. - Горела деревянная хозпостройка размером 3 на 6 метров по всей площади. Пожарные расчеты 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:29.
Мужчину, к сожалению, спасти не удалось. Причина пожара устанавливается.