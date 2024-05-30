В Волгоградской области 31 мая взвоют сирены

Жителей Новоаннинского района Волгоградской области предупредили о включении электросирен завтра, 31 мая.
— В 14.00 на территории филиала ООО «Каргилл» в городе Новоаннинском пройдут учения по ликвидации условных происшествий, — пояснили V102.RU в районной администрации.
Горожанам просят не пугаться пронзительного воя сирен и машин оперативных служб с проблесковыми маячками. Уточняется, что сообщение рассылает отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС.
Напомним, что жителей юга Волгограда напугал ночной гул сирен.
Фото: архив ИА «Высота 102»