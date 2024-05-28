Жителей юга Волгограда напугал ночной гул сирен

Жителям Красноармейского района Волгограда пришлось пережить тревожную ночь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, горожанам не давал спать гул сирен.

— Удмуртская, 51 слышно со стороны «ЛУКОЙЛа»… Хлопки какие-то тоже слышала… Что-то долго сирена воет… На Ялтинской слышно… На проспекте Канатчиков и бульваре Энгельса, — оставляют в соцсетях сообщения местные жители.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее в Минобороны России заявляли о перехвате одного БПЛА в небе над Волгоградской областью. По данным регионального главка МЧС вызов на юг города поступил в 02.25. В результате падения беспилотника произошло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожар оперативно ликвидировали.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 мая жителей Красноармейского района Волгограда разбудили звуки стрельбы и гул сирен.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Видео: Наталья Герасимова, Dmitriy Vladimirovich / vk.com