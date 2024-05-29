Электрички для футбольных болельщиков пустят в Волгограде 3 июня

Дополнительные рейсы городских электричек для удобства футбольных болельщиков назначены в Волгограде на 3 июня, передает V102.RU.

По информации Приволжской железной дороги, любители футбола в этот день смогут добраться после матча на электричке в Красноармейский район и Волжский.

Со станции Волгоград-1 электричка отправится в 21:41, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 21:49, прибытием на ст. Волжский в 22:32.

Электричка №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка со ст. Краснооктябрьская отправится в 21:44, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) в 21:53, прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:04.

Отметим, что 3 июня «Ротор» сыграет с командой «Новосибирск». Игра начнется на «Волгоград Арене» в 19.00.