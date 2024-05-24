В Волгограде финал городского конкурса перенесли во второй раз из-за шторма

Финал городского конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Волгограда – 2024», который ранее перенесли из-за неблагоприятных погодных условий на 23 число, все равно не состоялся из-за сильного ветра и ливня. Мероприятие теперь решили провести 25 мая в 17.00 в амфитеатре на набережной, сообщили V102.RU в мэрии.

Напомним, что первоначально финал городского конкурса должен был пройти 17 мая, но, несмотря на благоприятный прогноз погоды, организаторы решили перестраховаться и перенесли мероприятие на 23 мая. По стечению обстоятельств, именно в этот день в Волгограде резко изменилась погода: солнце скрылось за тучами, начался ливень, а в некоторых районах выпал град. Непогода сопровождалась сильными порывами ветра.

25 мая будет предпринята третья попытка провести конкурс. Вход для всех желающих свободный.

В финал вышли 10 юношей и 10 девушек, который победили в отборочных турах. Тема конкурса - «Семья. Семейные ценности». Участникам финала предстоит показать себя в дефиле, интеллектуальном и творческом конкурсах, а также в общем танцевально-постановочном номере.