Федеральные новости

Норвегия запретила въезд российским туристам

Федеральные новости 23.05.2024 14:08
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23.05.2024 14:08

Российским туристам запретили въезд на территорию Норвегии. Об этом со ссылкой на правительство королевства сообщает ИА «СарИнформ». Решение властей вступят в силу 29 мая.

Уточняется, что въезд в Норвегию запретили тем гражданам России, кто получил визу до 2022 года, а также имеющим визу других стран Шенгенского соглашения. С весны 2022 года российские туристы регулярно испытывали сложности при въезде на территорию королевства. 

Ужесточение мер в Норвегии объясняют  конфликтом между Россией и Украиной. Об это официально высказался министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.

Для тех россиян, у кого в Норвегии проживают супруги, родители или дети, обещают сделать исключение. Также въезд разрешат студентам и работникам.

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