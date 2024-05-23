Норвегия запретила въезд российским туристам

Российским туристам запретили въезд на территорию Норвегии. Об этом со ссылкой на правительство королевства сообщает ИА «СарИнформ». Решение властей вступят в силу 29 мая.

Уточняется, что въезд в Норвегию запретили тем гражданам России, кто получил визу до 2022 года, а также имеющим визу других стран Шенгенского соглашения. С весны 2022 года российские туристы регулярно испытывали сложности при въезде на территорию королевства.

Ужесточение мер в Норвегии объясняют конфликтом между Россией и Украиной. Об это официально высказался министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.

Для тех россиян, у кого в Норвегии проживают супруги, родители или дети, обещают сделать исключение. Также въезд разрешат студентам и работникам.