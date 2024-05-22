Школьнику из Волгоградской области после ампутации сделали протезы, как у Костомарова





11-летнему Егору Самойлову из Петров Вала Камышинского района Волгоградской области, который в прошлом году потерял обе ноги, сделали протезы. Как рассказала V102.RU мама мальчика, Надежда Васильевна, ее сын, хотя и встал на протезы, но не научился пока на них ходить. Родные Егора уже связались с реабилитационным центром из Московской области, где мальчика научат передвигаться. Но осилить сумму, которую выставили в центре, многодетная семья не в состоянии.

У Надежды Васильевны – семеро детей. Она до сих пор порой не может поверить в то, что произошло с ее сыном.

– вспоминает женщина.

После заживления швов встал вопрос о протезировании. Мальчику необходимы были современные протезы, которые могли бы регулироваться по мере его роста. Но на них требовалась огромная сумма – 2 миллиона 800 тысяч рублей.



– Я не верила, что нам удастся собрать такие деньги – я таких в глаза не видела. Сначала сбор шел очень медленно, по копеечке набрали около 200 тысяч рублей. А потом случилось чудо – появился благотворитель, который сразу пожертвовал 2 миллиона 600 тысяч! Он даже не захотел назвать полностью свое имя – мы знаем только, что зовут его Денис Валентинович. На Новый год мы ему записали видеопоздравление с благодарностью, передали через благотворительный фонд, который нам помогал в сборе средств, – продолжила мама Егора.



На пожертвования Егору сделали суперсовременные протезы. По словам Надежды Васильевны, протезировался Егор в московском центре, где они встречали бывших фигуристов и футболистов. Теперь у Егора есть новые «ноги», похожие на протезы Романа Костомарова.



По словам мамы Егора, ее сын уже сейчас старается поддерживать физическую форму. Мама приобрела ему шведскую стенку, на днях из Москвы привезли беговую дорожку, которую удалось приобрести со скидкой. Но семья с трудом находит средства и на жизнь, и на реабилитацию мальчика.



– Я получаю 10 тысяч по уходу за Егором, но только за коммуналку выходит около 5 тысяч. Сразу после того, как все случилось, мне пришлось взять крупный кредит, чтобы и на жизнь в Москве хватило, и чтобы детей в школу собрать, – делится Надежда Васильевна. – Я не жалуюсь, моей старшей дочери 17 лет, она пошла работать и уже нам помогает. Но расходы слишком велики, самостоятельно все осилить не получается, поэтому и обращаемся с такой просьбой. Будем рады каждой копейке и надеюсь, что нам удастся оплатить реабилитацию и Егор научится ходить. А вторая мечта – чтобы Егор занимался спортом. Верю в то, что, если появится у него такая возможность, он станет чемпионом в каком-нибудь паралимпийском виде спорта.







Телефон Надежды Васильевны Самойловой - 89093790076.

Напомним, трагедия с Егором случилась 24 августа на железнодорожной станции Петров Вал. 10-летний ребенок попал под поезд, перед которым он пытался перебежать. Он остался без обеих ног.

Видео Петров Вал / VK.com