Общество

В Волжском оплатить проезд можно будет с помощью новых виртуальных тарифов

Общество 24.04.2024 09:26
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24.04.2024 09:26


В Волжском планируют расширить линейку действующих тарифов на оплату проезда в общественном транспорте. В мае по инициативе муниципального перевозчика начнут действовать три новых виртуальных пакета поездок.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заместителя генерального директора компании «Волжская автоколонна № 1732» Игоря Медведева, для пассажиров, оплачивающих проезд банковской картой и не пользующихся возможностью пересадки на другой транспорт, в мае месяце будут введены три новых тарифных плана: пятидневный пакет на пять поездок стоимостью 140 рублей, пятнадцатидневный пакет на пятнадцать поездок стоимостью 410 рублей, а также тридцатидневный пакет на тридцать поездок стоимостью 800 рублей.

Подключить виртуальный тариф к банковской карте можно будет в личном кабинете пассажира на сайте перевозчика.

- Не уверены, что успеем запустить возможность подключения тарифных планов с 1 мая, но она однозначно появится в течение месяца. Сейчас проходим последние согласования, а партнеры завершают внедрение соответствующих опций в интерфейс личного кабинета. О старте продаж сообщим дополнительно в наших группах в социальных сетях и на официальном сайте, - пояснили редакции в автоколонне.

Отметим, с 2023 года для волжан уже доступен пакет на 45 поездок стоимостью 1100 рублей и действующий на протяжении трех месяцев с момента подключения. По исчерпанию лимита поездок или по окончанию его срока действия с банковской карты начнёт, как и прежде, списываться обычная стоимость билета — 30 рублей. При этом срок действия виртуального тарифного плана начинается не с 1 числа, как у обычного проездного, а с момента его покупки.

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