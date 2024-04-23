Волгоградцы станут очевидцами розового полнолуния

Розовую Луну смогут наблюдать жители Волгограда и области. В ночь на 24 апреля спутник Земли расположится ровно напротив Солнца.

К слову сказать, несмотря на название, ожидать того, что Луна окрасится в нежный розовый цвет, специалисты волгоградцам не советуют – земной спутник предстанет в том же виде, что и обычно. Название явлению, выпадающему на второй месяц весны, дали индейцы Северной Америки, связав апрельское полнолуние с цветением розового флокса, сообщают «Известия».

И все же, если вы хотите лично проверить данное утверждение, смотреть в небо на Луну нужно в ночь с 23 на 24 апреля в 02.49 по московскому времени. Не исключено, что именно в это время на вас снизойдет озарение – как утверждают астрологи, полная Луна усиливает интуицию.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»