Общество

Волгоградцы станут очевидцами розового полнолуния

Общество 23.04.2024 20:34
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23.04.2024 20:34


Розовую Луну смогут наблюдать жители Волгограда и области. В ночь на 24 апреля спутник Земли расположится ровно напротив Солнца.  

К слову сказать, несмотря на название, ожидать того, что Луна окрасится в нежный розовый цвет, специалисты волгоградцам не советуют – земной спутник предстанет в том же виде, что и обычно. Название явлению, выпадающему на второй месяц весны, дали индейцы Северной Америки, связав апрельское полнолуние с цветением розового флокса, сообщают «Известия».  

И все же, если вы хотите лично проверить данное утверждение, смотреть в небо на Луну нужно в ночь с 23 на 24 апреля в 02.49 по московскому времени. Не исключено, что именно в это время на вас снизойдет озарение – как утверждают астрологи, полная Луна усиливает интуицию. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»  

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