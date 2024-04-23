Расследования

В Волгограде любителю бесплатного сыра придется две недели работать

Расследования 23.04.2024 11:46
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23.04.2024 11:46


Дзержинский районный суд вынес приговор местному жителю, который пытался вынести из магазина 16 упаковок сыра. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, за содеянное гурману назначили две недели обязательных работ. 

Согласно материалам дела, 14 февраля Олег С. пришел в магазин известной торговой марки, чтобы закупиться продуктами. В торговом зале внимание мужчины внезапно привлек стеллаж сырной продукции. Набрав разных сыров на 1500 тысячи рублей, волгоградец решил не платить за них – он просто засунул продукты в карманы куртки и попытался выйти из магазина. То, что его маневры заметят сотрудники торгового зала, Олег даже не подозревал.

– На выходе любителя сыра встретили сотрудники магазина, которые предотвратили его попытку скрыться с неоплаченным товаром, – пояснили в районном суде. – Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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