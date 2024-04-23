Путин наградил артистку драмы Блохину из Волгограда медалью

Президент России Владимир Путин своим указом наградил артистку ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» Светлану Блохину медалью «За труды в культуре и искусстве», сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ.

Госнаграды драматическая артистка удостоена, как указано, «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Коллектив НЭТа уже поздравил Светлану Блохину с этой наградой.

На сайте учреждения сообщается, что Светлана Блохина окончила Днепропетровское театральное училище в 1990 году. В НЭТе она работает с 1991 года, т.е уже больше 30 лет. За эти годы она сыграла свыше 40 ролей, большая из которых - главные. В числе лучших ее образов, воплощенных на сцене, называют Варвару, «Свидания по средам», В.Красногоров (2012г.), Берта, «Боинг-Боинг», М.Камолетти (2013г.), МадамФонтен, «Брак по конкурсу», К.Гольдони (2013г.) и Николь Гиз, «Публике смотреть запрещается», Ж.Марсан (2013г.), Бабушка, «Вера, надежда, любовь!»(«Деревья умирают стоя»), А.Касона (2014г.) «Странная миссис Сэвидж», Д.Патрик (2015г.), «Скамейка» А.Гельмана (2016г.) и другие.

Артистка награждена нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью Пушкина за исполнение ролей русского классического репертуара. В 2015 году за роль Бабушки в спектакле «Вера, надежда, любовь» по пьесе А.Касоны «Деревья умирают стоя» Блохиной была присуждена Государственная премия Волгоградской области.

Фото: Нового экспериментального театра