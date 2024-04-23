Волгоградец получил из Тайланда посылку с гашишным маслом





В Волгограде сотрудники Астраханской таможни пресекли контрабанду наркотиков из Тайланда. Как сообщили V102.RU в таможне, в столичном аэропорту Шереметьево в сортировочной зоне Почты России международное почтовое отправление привлекло внимание сотрудников Центральной почтовой и Шереметьевской таможен. Подозрения таможенников подтвердились – в посылке находился флакон гашишного масла, содержащего в составе более 29 г наркотического средства, обнаружили астраханские таможенники в посылке из Тайланда. При получении посылки в Волгограде мужчина был остановлен астраханскими таможенниками.

В Волгограде сотрудники Астраханской таможни пресекли контрабанду наркотиков из Тайланда. Как сообщили V102.RU в таможне, в столичном аэропорту Шереметьево в сортировочной зоне Почты России международное почтовое отправление привлекло внимание сотрудников Центральной почтовой и Шереметьевской таможен. Подозрения таможенников подтвердились – в посылке находился флакон гашишного масла, содержащего в составе более 29 г наркотического средства, обнаружили астраханские таможенники в посылке из Тайланда. При получении посылки в Волгограде мужчина был остановлен астраханскими таможенниками.

Наркотики изъяты. Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Проводятся дальнейшие следственные действия. Наркотики изъяты. Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Проводятся дальнейшие следственные действия.

Фото Астраханской таможни

Пластиковый флакон черного цвета с коричневой маслянистой жидкостью был спрятан среди благовоний, чайных листов и средств гигиены. Экспертиза подтвердила, что вещество, обнаруженное в составе гашишного масла, является наркотическим средством – тетрагидраканнабинолом, оборот и ввоз которого запрещен на территории Российской Федерации. Для данного вещества крупным размером считается масса более 0,25 граммов.Получатель пояснил, что посылку ему отправил родственник для передачи другому человеку. А что именно содержится внутри, он, по его словам, не знал.