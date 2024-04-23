Происшествия

Волгоградец получил из Тайланда посылку с гашишным маслом

Происшествия 23.04.2024 08:47
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23.04.2024 08:47


В Волгограде сотрудники Астраханской таможни пресекли контрабанду наркотиков из Тайланда. Как сообщили V102.RU в таможне, в столичном аэропорту Шереметьево в сортировочной зоне Почты России международное почтовое отправление привлекло внимание сотрудников Центральной почтовой и Шереметьевской таможен. Подозрения таможенников подтвердились – в посылке находился флакон гашишного масла, содержащего в составе более 29 г наркотического средства, обнаружили астраханские таможенники в посылке из Тайланда. При получении посылки в Волгограде мужчина был остановлен астраханскими таможенниками.
Пластиковый флакон черного цвета с коричневой маслянистой жидкостью был спрятан среди благовоний, чайных листов и средств гигиены.  Экспертиза подтвердила, что вещество, обнаруженное в составе гашишного масла,  является наркотическим средством – тетрагидраканнабинолом, оборот и ввоз которого запрещен на территории Российской Федерации. Для данного вещества крупным размером считается масса более 0,25 граммов.
Получатель пояснил, что посылку ему отправил родственник для передачи другому человеку. А что именно содержится внутри, он, по его словам,  не знал.
Наркотики изъяты. Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Проводятся дальнейшие следственные действия.
Фото Астраханской таможни

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