Право на ветеранский статус в Волгоградской области получат две категории льготников

Депутаты сегодня, 18 апреля, внесли изменения в Социальный кодекс Волгоградской области и региональный закон о наградах, дающие право на получение звания «Ветеран труда» двум категориям льготников, сообщает V102.RU.

Статус «Ветерана труда Волгоградской области» теперь смогут получить Почетные граждане региона, а также жители, награжденные медалями, почетными знаками и званиями.

По мнению законодателей, право на ветеранские звания получат люди, которые много сделали для развития региона.

Откорректированный закон «О наградах Волгоградской области» теперь дает возможность награждения организаций медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью», коллективов граждан и организаций – почетным знаком «За труд и пользу».

В облдуме напомнили, что в Волгоградской области ветеранами труда признаются граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), чей трудовой стаж составляет не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин. При этом стаж работы на территории региона должен быть не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Также право на ветеранский статус имеют жители, имеющие региональные награды.