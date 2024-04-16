Общество

В Волгограде ул. Иркутскую расширят за счёт средств регионального резервного фонда

Общество 16.04.2024 15:40
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16.04.2024 15:40


В Ворошиловском районе Волгограда отремонтируют участок ул. Иркутской. В 2024 году здесь должен быть обустроен современный проезд, соединяющий новый участок рокадной дороги с ул. Рабоче-Крестьянской. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели решением губернатора Андрея Бочарова из резервного фонда Волгоградской области выделены 19 млн рублей.

- В настоящее время заключен муниципальный контракт с ООО «Дорстрой-34» на проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с изменением организации дорожного движения по ул. Иркутской. В том числе на участке от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского предусмотрено создание дополнительной полосы. На завершающем этапе работ на пересечении с улицей Циолковского будет организовано круговое движение. Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2024 года - уточнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Ранее глава региона проинспектировал ход благоустройства набережной в Центральном и Ворошиловском районах. По итогу выездного совещания руководитель поручил разработать проект расширения ул. Иркутской, а также обустроить здесь комфортную пешеходную зону.

Отметим, по оценкам властей, после обновления проезжая часть войдёт в число опорных дорог Волгограда.

Фото: «Яндекс. Карты»

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