Губернатор Андрей Бочаров, сегодня, 1 мая, лично проверил ход работ по благоустройству в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», итогом выездного совещания стали новые задачи, в том числе глобальная реконструкция улицы Иркутской, где планируется увеличение количества дорожных полос.

Особое внимание глава региона уделил предстоящим работам на улице Иркутской. В связи с возведением нового участка Нулевой продольной, строительства с нуля здания арбитражного суда — дорога станет одной из опорных для города-героя.

— Поток транспорта будет значительным, пешеходный тоже. Нельзя просто остановиться на реконструкции дороги, — отметил Андрей Бочаров.





Губернатор подчеркнул, что в течение года необходимо разработать проект, предусматривающий увеличение числа полос, а также замену коллекторов с привлечением концессионных соглашений. Также нужно привести в порядок прилегающую территорию, в том числе дворы. Обновленная дорога по итогу должна стать повысить транспортную и пешеходную доступность между Первой продольной и прибрежной зоной.





Реконструкция улицы Рабоче-Крестьянской, благоустройство зоны у ТЮЗа, обновление подземных переходов — эти вопросы также в фокусе внимания губернатора.

Так, на главной улице Ворошиловского района — Рабоче-Крестьянской — подрядчик обновляет тротуары и дорожное полотно. Три километра Первой продольной в границах улиц Калинина и Базисной восстанавливают благодаря реализации нацпроека «Безопасные качественные дороги».





Работы начали в марте, отфрезеровав изношенное покрытие. Сейчас рабочие укладывают асфальт. При этом используется современная технология «Плавающие люки»: колодцы сначала восстанавливают и «доводят» по высоте до уровня дороги, а затем меняют разрушенные бордюры и укладывают два слоя качественного асфальтобетона.

Тротуары — отдельная тема. На некоторых участках, уложенное несколько десятилетий назад покрытие пешеходной зоны оказалось полностью деформированным. Рабочим пришлось углубить земляное полотно для устройства качественной щебеночной основы.





Для удобства горожан тротуары дополнили велодорожки шириной 1,2 метра. Сейчас техническую готовность объекта оценивают в 27%. Работы идут в соответствии с графиком. Подрядчик заменит межрельсовое пространство трамвайных путей на пересечении улиц Баррикадной и Рабоче-Крестьянской, а также обновит систему водоснабжение на пересечении улиц Академической и Рабоче-Крестьянской.

Одной из особенностей проводимых работ является создание максимальной безопасности для участников дорожного движения. Рабочие обустраивают «зеленые карманы» между дорогой и тротуаром вдоль всей транспортной артерии. В ходе выезда губернатор коснулся и темы благоустройства территории рядом с ТЮЗом, в котором идет масштабная реновация. Поставлена задача привести в надлежащий вид подземные переходы.





По итогу рабочей поездки, Андрей Бочаров еще раз поздравил всех жителей с Первомаем, отметив, что планы по развитию города-героя масштабные, амбициозные, но выполнимые.