Под Волгоградом осудили фермера за пролитую кровь на полях «Дяди Вани»

Расследования 16.04.2024 21:38
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16.04.2024 21:38
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 66-летнему мужчине, которого обвиняли в угрозе убийством и в покушении на убийство. Как сообщили V102.RU в суде, пенсионер проведет в колонии строгого режима 6 лет и 1 месяц. Кроме того, в пользу одного из потерпевших, который получил тяжелое огнестрельное ранение, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в суде.Напомним, драма разыгралась 30 июля на сельхозплантациях в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района Волгоградской области. В ходе конфликта с рабочими фермер угрожал заряженным ружьем марки «Сайги» одному мужчине, перед этим трижды из него выстрелив. 25-летнему трактористу повезло меньше – фермер направил оружие ему в живот и нажал на курок, после чего скрылся. Тракторист выжил только благодаря тому, что свидетели происшествия немедленно вызвали скорую помощь. Мужчине сделали операцию, но после ранения он восстанавливается до сих пор.
По данным информагентства, трагедия произошла на сельскохозяйственных угодьях, принадлежащих ООО СП «Дядя Ваня – Деливей». По информации свидетелей происшествия, конфликт случился между собственниками фирмы якобы из-за несоблюдения достигнутых ранее договоренностей относительно аренды земли. Пострадавший тракторист работал на арендатора, который организовал уборку урожая якобы на чужой территории.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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