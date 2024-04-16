Общество

Юного волгоградца осудили за кровавую резню около пивнушки

Общество 16.04.2024 10:36
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16.04.2024 10:36


В Волгограде осудили 18-летнего жителя Тракторозаводского района за кровавую бойню, в результате которой смертельный удар ножом в сердце получил 33-летний мужчина, а его двое приятелей еле выжили после полученных ранений.  Как сообщили V102.RU в СУ СКР России по региону, за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью юношу приговорили к 8,5 лет колонии строгого режима. 

Как ранее сообщало V102.RU, 8 декабря 2023 года волгоградец, которому на тот момент было 17 лет,  пришел  к дому №22 по улице Жолудева, где располагалось питейное заведение, чтобы пообщаться с 30-летним знакомым. В подвале дома он  стал избивать своего знакомого. Свидетель избиения,  38-летний мужчина попытался остановить нападавшего, но в ответ  получил  8 ударов ножом. 

Подоспевший на помощь к своим друзьям третий волгоградец попытался задержать несовершеннолетнего, но тот нанес ему тем же ножом удар в область сердца. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой. 

На допросе несовершеннолетний признался, что устроил разборки, чтобы защитить свою сестру. При этом он утверждал, что убил человека и ранил двоих, защищаясь от нападений мужчин. 

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