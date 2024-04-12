Стало известно о состоянии пассажира автобуса, которого накануне вечером избила очередная банда подростков в Красноармейском районе Волгограда.
— 39-летний мужчина поступил в хирургическое отделение клинической больницы №15. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, — прокомментировали V102.RU в региональном комитете здравоохранения. — Медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Напомним, вечером 11 апреля девять подростков в возрасте от 13 до 18 лет в Волгограде избили в автобусе двоих мужчин, которые сделали им замечания. Следователи установили личности всех нападавших, возбуждено уголовное дело.