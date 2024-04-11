В Волжском уволили кондуктора после скандала с высадкой детей

Напомним, скандал с высадкой троих подростков из автобуса №2у произошел вечером 8 апреля. Кондуктор потребовала, чтобы дети покинули салон, так как они ели мороженое. За подростков заступилась одна из пассажирок, которая упрекнула кондуктора в том, что она не препятствует нахождению в салоне пьяных мужчин с открытыми бутылками.
В итоге детей все-таки высадили на остановке «ЦУМ». Им пришлось ждать следующий и последний в тот день по расписанию автобус.
После произошедшего в МУП «Волжская автоколонна №1732» заявили о начале проведения служебной проверки, признав, что кондуктор вела себя недопустимо.