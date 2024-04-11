Общество

В Волжском уволили кондуктора после скандала с высадкой детей

Общество 11.04.2024 13:45
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11.04.2024 13:45


В Волжском Волгоградской области уволена кондуктор, которая высадила из автобуса детей с мороженым. Как сообщили V102.RU в МУП «Волжская автоколонна №1732», поводом для увольнения стало нарушение законодательства РФ в сфере перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте.
- Администрация предприятия еще раз приносит извинения за доставленные неудобства пассажирам, ставших участниками инцидента, - говорится в сообщении руководства предприятия.
Напомним, скандал с высадкой троих подростков из автобуса №2у произошел вечером 8 апреля. Кондуктор потребовала, чтобы дети покинули салон, так как они ели мороженое. За подростков заступилась одна из пассажирок, которая упрекнула кондуктора в том, что она не препятствует нахождению в салоне пьяных мужчин с открытыми бутылками.
В итоге детей все-таки высадили на остановке «ЦУМ». Им пришлось ждать следующий и последний в тот день по расписанию автобус.
После произошедшего в МУП «Волжская автоколонна №1732» заявили о начале проведения служебной проверки, признав, что кондуктор вела себя недопустимо.

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