Спорт

«Динамо-Синара» получило благодарность за «Финал четырех»

Спорт 11.04.2024 19:06
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11.04.2024 19:06


Руководство  «Ростов-Дона» поблагодарило спортивную школу по гандболу «Динамо» за помощь в организации «Финала четырех» Кубка России сезона 23-24, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
 
Письмо подписано генеральным директором команды с берегов Дона Антоном Ревенко. В обращении отмечена роль болельщиков бело-голубых во время решающих поединков  на турнире.
Напомним, «Динамо-Синара» при непосредственной поддержке своих поклонников впервые за 15 лет стало призером Кубка России, в матче за третье место обыграв тольяттинскую «Ладу» со счетом 27:23. А обладательницами главного трофея снова оказались гандболистки столичного ЦСКА, в битве за титул победившие хозяек «Финала четырех» в серии пенальти.
 
Напомним, что «Ростов-Дон»  стал соперником «Динамо - Синары» по четвертьфиналу розыгрыша Суперлиги. Первый матч состоится 24 апреля в Волгограде, а 30 апреля подопечные Олега Кулешова проведут ответный поединок на выезде.
 
Фото: ГК «Ростов-Дон» и ГК «Динамо-Синара»

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