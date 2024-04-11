«Динамо-Синара» получило благодарность за «Финал четырех»





Руководство «Ростов-Дона» поблагодарило спортивную школу по гандболу «Динамо» за помощь в организации «Финала четырех» Кубка России сезона 23-24, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.



Письмо подписано генеральным директором команды с берегов Дона Антоном Ревенко. В обращении отмечена роль болельщиков бело-голубых во время решающих поединков на турнире.Напомним, «Динамо-Синара» при непосредственной поддержке своих поклонников впервые за 15 лет стало призером Кубка России, в матче за третье место обыграв тольяттинскую «Ладу» со счетом 27:23. А обладательницами главного трофея снова оказались гандболистки столичного ЦСКА, в битве за титул победившие хозяек «Финала четырех» в серии пенальти.Напомним, что «Ростов-Дон» стал соперником «Динамо - Синары» по четвертьфиналу розыгрыша Суперлиги. Первый матч состоится 24 апреля в Волгограде, а 30 апреля подопечные Олега Кулешова проведут ответный поединок на выезде.