«Динамо-Синара» получило благодарность за «Финал четырех»

Письмо подписано генеральным директором команды с берегов Дона Антоном Ревенко. В обращении отмечена роль болельщиков бело-голубых во время решающих поединков на турнире.
Напомним, «Динамо-Синара» при непосредственной поддержке своих поклонников впервые за 15 лет стало призером Кубка России, в матче за третье место обыграв тольяттинскую «Ладу» со счетом 27:23. А обладательницами главного трофея снова оказались гандболистки столичного ЦСКА, в битве за титул победившие хозяек «Финала четырех» в серии пенальти.
Напомним, что «Ростов-Дон» стал соперником «Динамо - Синары» по четвертьфиналу розыгрыша Суперлиги. Первый матч состоится 24 апреля в Волгограде, а 30 апреля подопечные Олега Кулешова проведут ответный поединок на выезде.
Фото: ГК «Ростов-Дон» и ГК «Динамо-Синара»