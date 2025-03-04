Федеральные новости

Аналог ОСАГО предложили ввести для владельцев самокатов

Федеральные новости 04.03.2025 19:31
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04.03.2025 19:31


Для владельцев самокатов предложили ввести обязательное страхование по аналогу ОСАГО. Об этом 4 марта заявил первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС

Введение обязательной страховки, по мнению инициаторов законопроекта, может стать эффективным инструментом защиты всех участников дорожного движения. Инициатива позволит обеспечить компенсацию ущерба в случае аварий и повысить ответственность пользователей электросамокатов.

Также планируется введение системы идентификации владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности, а также разработка штрафов за нарушения. 

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