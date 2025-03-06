Расследования

Житель станицы под Волгоградом распродал запчасти авто местной больницы

Расследования 06.03.2025 12:47
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06.03.2025 12:47


Следователи Нехаевского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего механика, который незаконно продал детали от автомобилей станичной больницы. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, сумма причиненного ущерба составила около 260 тысяч рублей. 

Установлено, что в октябре 2024 года мужчина продал своим знакомым и через Интернет два двигателя, рулевую колонку, коробку передач и еще несколько запчастей от разных автомашин. Во время очередной ревизии руководитель учреждения обнаружил недостачу и обратился с заявлением в полицию.

– В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело и впоследствии предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. 

Позднее выяснилось, что мужчина также причастен к краже из одного домовладения в этот же период времени. Обвиняемый влез во двор и вынес четыре шипованные шины, которые продал за 18 тысяч рублей. 

В ходе следствия фигурант уголовного дела возместил ущерб в полном объеме. Уголовные дела направлены в районный суд для рассмотрения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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