Общество

На совещании под Волгоградом обсудили поддержку фермеров и их ответственность перед природой

Общество 06.03.2025 13:21
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06.03.2025 13:21


В Михайловке накануне, 5 марта, около 200 владельцев фермерских хозяйств из 7 муниципальных районов Волгоградской области приняли участие в зональном совещании под руководством заместителя губернатора Василия Иванова. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе мероприятия делегаты обсудили новую меру поддержки участников СВО – стартовавшую в Волгоградской области программу «Агромотиватор». Также были рассмотрены вопросы цифровизации АПК, внедрения новейших агротехнологий, развития мелиорации, селекции и семеноводства, формирования кадрового потенциала, экологической безопасности.   

– Задачу расширить меры поддержки для участников СВО ранее поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Новый грант «Агромотиватор» поможет начать предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве. Прием заявок для участия в конкурсном отборе начнется 2 апреля, – сообщили в администрации Волгоградской области. –Кроме того, сельхозтоваропроизводителей на совещании проинформировали о комплексе действующих мер господдержки. Председатель облкомсельхоза Максим Долгов напомнил, что на 2025 год на поддержку аграриев региона суммарно предусмотрено 4,3 млрд рублей, из них 957 млн – на поддержку приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования, в том числе на 5 видов грантов, а также на субсидии для сельхозкооперативов.

По информации обладмина, за последнее десятилетие в регионе на развитие малых фермерств выделено более 900 грантов и субсидий на общую сумму 3,5 млрд рублей. За пять лет на средства грантов волгоградские фермеры купили около 850 единиц сельскохозяйственной техники, порядка 17,5 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, обеспечили рабочими местами порядка 900 человек. В настоящее время Волгоградская область входит в пятерку регионов, лидирующих по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни.  

Глава Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, также принимавшая участие в совещании, в свою очередь, напомнила фермерам об их ответственности перед природой. 

 – Труженики аграрного сектора выполняют очень важную задачу – обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны. Но при достижении высоких показателей в этом секторе нельзя забывать об экологической безопасности, которая Указом Президента приравнена к национальной безопасности. При наращивании темпов производства, в том числе в АПК, необходимо соблюдать баланс. Именно такую задачу ставит перед нами Андрей Бочаров. Еще в 2014 году при определении курса развития региона он обозначил приоритет – забота о здоровье и качестве жизни граждан. И вопросы экологии в выполнении этой задачи играют первостепенную роль, – подчеркнула Ирина Соловьева. 

Она также напомнила, что Экосовет ранее неоднократно обращал внимание аграриев на нарушения природоохранного законодательства, которые продолжают выявлять в регионе. 

Это несанкционированный водозабор из рек и озер, захламление мусором и распашка прибрежных территорий, устройство незаконных дамб для проезда техники к полям, – перечислила глава Экосовета. – От негативного воздействия особенно страдают малые реки. Заиливаются их русла, родники, гибнет рыба, гибнут водные растения. Как это отражается на жизни местных жителей? Отражается напрямую! Ухудшается качество воды, которую используют и для питья, и в технических целях. А если в водоем с распаханных берегов попадают химикаты, то может возникнуть прямая угроза здоровью и жизни граждан, включая самых маленьких наших граждан. Никакие, даже самые масштабные мероприятия по расчистке рек и озер не изменят экологическую ситуацию, если не прекратить вредоносное воздействие на водоемы. И к большому сожалению, как показывает опыт работы Экосовета, достаточно часто негативное влияние на водные объекты оказывают именно сельхозпроизводители. Фермеры не должны забывать, что в границах водоохранных зон хозяйственная деятельность категорически запрещена.

Фото: администрация Волгоградской области 

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