Вейперам в Волгоградской области угрожает болезнь EVALI





Сотрудники Роспотребнадзора в Волгоградской области предупреждают, что употребление вейпов провоцирует болезнь EVALI, которая приводит к разрушению легких, передает V102.RU. В территориальном управлении ведомства отмечают, что под особой угрозой несовершеннолетние, так как сейчас в России 40% школьников периодически или постоянно пользуются электронными сигаретами и парят вейпы.

Болезнь EVALI впервые была диагностирована в 2019 году в Америке. В этот год наряду с высокой продажей электронных сигарет и вейпов был зафиксирован всплеск заболеваемости органов дыхания у подростков и молодежи, ими воспользовавшихся.

Специалисты поясняют, что пар в электронных сигаретах - это клубы белого ароматного дыма, образующегося за счет добавления в жидкость глицерина, масляного раствора витамина Е, пропиленгликоля и других добавок. Для организма эти вещества сами по себе не опасны. Однако масло может попасть в легкие, где закупоривает мелкие бронхиолы, что препятствует поступлению в легкие кислорода. Парение вейпов иссушает легочную ткань и слизистую оболочку дыхательных путей, что облегчает проникновение в них инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой). Нарушается газообмен, что приводит к кислородной недостаточности (гипоксии).



