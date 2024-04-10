В Волгограде больше суток ищут пенсионерку с провалами в памяти

В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшую 9 апреля 2024 года 74-летнюю пенсионерку Галину Ивановну Галичкину (Короткову), сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».
— Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти, — рассказали информагентству подробности добровольцы-поисковики.
Приметы пропавшей:
рост 164 сантиметра
нормальное телосложение
волосы седые
глаза зеленые
В день исчезновения волгоградка была одета в куртку коричневого цвета, черный свитер, черные штаны, черные кроссовки, на голове — белая с рыже-черными полосками косынка. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 995 412 61 04.
Напомним, что под Волгоградом разыскивают 22-летнего парня, который ушел из дома с военным билетом.
Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»