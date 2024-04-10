В Волгограде больше суток ищут пенсионерку с провалами в памяти

В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшую 9 апреля 2024 года 74-летнюю пенсионерку Галину Ивановну Галичкину (Короткову), сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— Нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти, — рассказали информагентству подробности добровольцы-поисковики.

Приметы пропавшей:

рост 164 сантиметра

нормальное телосложение

волосы седые

глаза зеленые

В день исчезновения волгоградка была одета в куртку коричневого цвета, черный свитер, черные штаны, черные кроссовки, на голове — белая с рыже-черными полосками косынка. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 995 412 61 04.

Напомним, что под Волгоградом разыскивают 22-летнего парня, который ушел из дома с военным билетом.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»