Дополнительный поезд Саратов-Волгоград назначили на 12 апреля

Приволжский филиал Федеральной пассажирской компании назначил дополнительный поезд №259/260 сообщением Саратов – Волгоград, который отправится 12 апреля. Как сообщили в организации, так жители Саратовской области могут посетить город-герой накануне празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Из Саратова пассажирский состав отправится в пятницу (12 апреля) в 23:53 ч, и уже на следующий день прибудет в Волгоград в 8:22 ч.
В состав поезда будут включены плацкартные и купейные вагоны, оснащенные всем необходимым для путешествия: кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и т.д.