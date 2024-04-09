Общество

Дополнительный поезд Саратов-Волгоград назначили на 12 апреля

Общество 09.04.2024 20:30
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09.04.2024 20:30


Приволжский филиал Федеральной пассажирской компании назначил дополнительный поезд №259/260 сообщением Саратов – Волгоград, который отправится 12 апреля. Как сообщили в организации, так жители Саратовской области могут посетить город-герой накануне празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Из Саратова пассажирский состав отправится в пятницу (12 апреля) в 23:53 ч, и уже на следующий день прибудет в Волгоград в 8:22 ч.
В состав поезда будут включены плацкартные и купейные вагоны, оснащенные всем необходимым для путешествия: кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и т.д.

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