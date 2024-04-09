Опубликован график отключений горячей воды в Волгограде на апрель

Сотни домов в Волгограде останутся без горячей воды в апреле текущего года в рамках плановых отключений ГВС. Как сообщили V102.RU в ООО «Концессии теплоснабжения», это делается для того, чтобы постепенно подготовить систему к следующему отопительному сезону, провести запланированные ремонты сетей и оборудования.

Тракторозаводский район

С 15 по 17 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

- ул. Мясникова, 2, 8, 16;

- ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

- ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Н.В.Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

- ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

- ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;

- ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

- ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;

- ул. Кастерина, 2, 4, 6.

С 22 по 24 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.

С 17 по 19 апреля:

- ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13;

- ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

- ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития) .

Краснооктябрьский район

С 22 по 24 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

- ул. Гончарова, 5, 7, 9;

- пр-т Металлургов, 30, 32, 34;

- ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

- ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;

- ул. Богунская, 10А, 12, 16;

- ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

- ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5;

- ул. К.Цеткин, 5, 7;

- пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;

- ул. Короткая, 23, 25, 27;

- ул. 39-я Гвардейская, 6, 8;

- ул. Варшавская, 4, 6, 7;

- ул. Новоремесленная, 3,5.

С 15 по 25 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

- ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;

- ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;

- ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;

- ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

- ул. Вершинина 5, 7, 24;

- ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;

- ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;

- ул. Правды, 2, 4;

- ул. Лермонтова, 30;

- ул. Нестерова, 16, 16А;

- ул. Высокая, 18а, 18б;

- ул. Промышленная, 8, 10;

- ул. Мичурина, 19, 22;

- ул. Новоремесленная, 13.

С 25 по 27 апреля:

- ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

- ул. Еременко, 35;

- ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;

- ул. Бажова, 7, 9;

- ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;

- ул. Качалова, 48, 52;

- ул. Аэрофлотская, 62;

- ул. 40 домиков, 18.

С 22 по 24 апреля:

- ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

- пр-т Волжский, 2, 4, 6, 8, 12.

С 15 по 17 апреля:

- ул. Титова, 20А;

- ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А;

- ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

- ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

- ул. Таращанцев, 55, 61, 63.

Дзержинский район

С 22 по 24 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;

- ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;

- ул. Полесская, 6;

- ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24;

- ул. Кутузовская, 1, 9;

- ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;

- ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40;

- ул. Колпинская, 1а,1б,9,11;

- ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а;

- ул. Ессентукская, 3, 19;

- ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;

- ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142;

- ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16;

- ул. Панкратовой, 60;

- ул. Фестивальная, 17.

С 19 апреля по 2 мая подача ресурса будет приостановлена:

- ул. Новорядская, 56, 58.

- пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21.

Центральный район

С 17 по 19 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28;

- ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а;

- ул. Голубинская, 8;

- ул. Новороссийская, 5, 11;

- ул. Кубанская, 17.

С 16 по 24 апреля:

- ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;

- ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77;

- ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;

- ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;

- ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20;

- ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60;

- ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б;

- ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20;

- ул. Селенгинская, 9, 11, 16;

- ул. Х. Нурадилова, 7.

С 25 по 26 апреля:

- ул. Новороссийская, 43;

- ул. Чапаева 8, 10, 18.

Ворошиловский район

С 15 по 16 апреля подача ресурса будет приостановлена:

- ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52.

Советский район

С 15 по 17 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- ул. Балакирева, 2;

- ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;

- ул. Новосибирская, 66;

- ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;

- пр-т Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;

- ул. Мариупольская, 10, 12, 14;

- ул. Запорожская, 3

- ул. Шауляйская, 4а, 2а;

- ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;

- ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52;

- ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80;

- ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71;

- ул. Ивановского, 4, 6, 12;

- ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;

- ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а.

С 15 по 26 апреля подача ресурса будет приостановлена:

- ул. Голубятникова, 9, 10, 12;

- ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

- ул. Терешковой, 9.

Кировский район

С 17 по 19 апреля подача ресурса будет приостановлена:

- ул. Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149;

- ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;

- ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15;

- ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;

- ул. Федотова, 4;

- ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273;

- ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а;

- ул. Люблинская, 4;

- ул. Изоляторная, 2;

- ул. Вельботная, 3, 5;

- ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;

- ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;

- ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18;

- ул. Лячина, 3, 5, 7;

- ул. Минина, 4, 10, 16;

- ул. Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

19 апреля подача ресурса будет приостановлена:

- пер. Тепличный, 308, 309.

С 19 апреля по 2 мая:

- Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

С 15 апреля по 16 апреля:

- пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8.

С 15 апреля по 26 апреля:

- ул. Козака, 96;

- ул. К.Минина, 86;

- ул. им. 64 Армии, 22а.

Красноармейский район

С 22 по 29 апреля подача ГВС будет приостановлена:

- ул. Водников, 12а;

- ул. Черепановых, 3.

С 22 по 24 апреля:

- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;

- б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;

- ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;

- пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

- ул. Тельмана, 14, 19;

- ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;

- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

- ул. Доценко, 35а.

15 апреля подача ресурса будет приостановлена:

- ул. Доценко 70.

С 15 по 22 апреля:

- ул. Лазоревая, 187, 193;

- ул. Минская, 218, 222, 226;

- ул. Фролова, 4;

- ул. Луговая, 142.

17 апреля подача ресурса будет приостановлена:

- пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

С 18 по 19 апреля:

- ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55;

- ул. Сидорова, 3;

- ул. Алийская, 16, 18;

- ул. Судостроительная, 39, 43, 45;

- ул. Электростальская, 11.