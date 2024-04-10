В Волгограде ночью 9 апреля произошло нападение на охрану дачного массива. Как рассказали V102.RU члены ТСН «Мичуринец-2», расположенного недалеко от поселка Латошинка, примерно в 2-30 ч. неизвестные нагрянули на дачи и устроили настоящий триллер.
- Ночью шлагбаум охранял сторож, так его закрыли в будке, чтобы он не мог выйти, - делятся жители. – Ему пришлось разбить стекла, чтобы выбраться наружу – он думал, что его подожгут вместе с вагончиком.
Неизвестные также сбили видеокамеру на столбе и болгарками спилили шлагбаум. После того, как налетчики уехали, примчавшиеся дачники увидели ужасную картину – на дороге лежала зарезанная коза, которую привезли с собой бандиты.
- Это такая нам черная метка, знак, чтобы мы перестали сопротивляться тем, кто уже захватывал наше общество и кто хочет сделать это снова. До чего еще дойдут те, кто это сделал, мы даже боимся предположить, - говорят потрясенные дачники.
На место происшествия вызвали полицию. По словам волгоградцев, ночной инцидент стал лишь одним из эпизодов противостояния между ТСН «Мичуринец-2» и «Виновские дачи». Уже несколько лет идут судебные баталии с участием этих организаций, одна из которых, как утверждают дачники, намерена поглотить другую. Члены ТСН «Мичуринец-2» даже обращались за помощью в СК РФ, однако в возбуждении уголовного дела по факту рейдерского захвата общества было отказано.
В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт происшествия.
- Поступило заявление от заместителя председателя ТСН «Мичуринец-2» о том, что ночью 9 апреля неизвестные повредили шлагбаум и видеокамеры на въезде в дачный массив. На место выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством,
- говорится в комментарии главка.