Погода на 6 апреля рассказала о будущем урожае в Волгоградской области

Также было подмечено, что резкое потепление в ночь на 6 апреля обещало сохранение высоких температур и на дальнейший весенний период. Но сегодняшняя ночь была не самой теплой, наоборот, прохладнее, чем предыдущие.
А вот отсутствие снега 6 апреля говорит о том, что зима уже точно не предпримет попыток вернуться в виде осадков и похолодания. Но снежный покров в регионе уже давно отсутствует.
Между тем, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, 7 апреля в Благовещенье в регионе могут пройти кратковременные дожди. При этом ночные температуры понизятся до 0 градусов в некоторых районах. А вот днем будет тепло – вплоть до +20 градусов.
Ранее, напомним, жители Нехаевского района спрогнозировали виды на урожай и по другим приметам.