Общество

Погода на 6 апреля рассказала о будущем урожае в Волгоградской области

Общество 06.04.2024 08:23
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06.04.2024 08:23


О том, какая погода будет в канун Благовещенья – одного из самых значимых православных праздников, который отмечается завтра, 7 апреля,  судят и о будущем урожае. Жители Нехаевского района традиционно поделились с V102.RU опытом многолетних наблюдений за народными приметами.
Так, утренняя роса обещала хороший урожай проса. Но сегодня влаги на растениях не было. А дождливый день обнадеживал  богатой кормовой базой для домашнего скота. Но сегодня, по прогнозу синоптиков, несмотря на пасмурную погода, осадков не ожидается.
Также было подмечено, что резкое потепление в ночь на 6 апреля обещало сохранение высоких температур и на дальнейший весенний период. Но сегодняшняя ночь была не самой теплой, наоборот, прохладнее, чем предыдущие.
А вот отсутствие снега 6 апреля говорит о том, что зима уже точно не предпримет попыток вернуться в виде осадков и похолодания. Но снежный покров в регионе уже давно отсутствует.
Между тем, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, 7 апреля в Благовещенье в регионе могут пройти кратковременные дожди. При этом ночные температуры понизятся до 0 градусов в некоторых районах. А вот днем будет тепло – вплоть до +20 градусов.

Ранее, напомним, жители Нехаевского района спрогнозировали виды на урожай и по другим приметам.

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