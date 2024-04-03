«Ротор» 3 апреля сразится с молодыми «бычками» в Краснодаре

«Молодые бычки», которые стали первыми по итогам летне-осеннего отрезка чемпионата, идут на данный момент на шестой позиции и заработали пять баллов, но провели на один матч меньше из-за перенесенной встречи с «Челябинском» в третьем туре. Подопечные Николая Писарева весной выиграли однажды и дважды сыграли вничью. 30 марта южане дома не смогли обыграть столичную «Родину-2» — 0:0. Отметим, что в тренерском штабе «Краснодара-2» работает легенда волгоградского футбола Олег Веретенников. В составе ближайших соперников «Ротора» также играют два экс-футболиста сине-голубых — защитник Виталий Шахов и нападающий Камиль Муллин. Форвард в общей сложности провел за волгоградцев 116 игр и отличился 24 раза. В то же время 23-летний защитник «Ротора» Данил Пелих является воспитанником «Краснодара».
13 августа прошлого года на Волгоград Арене «Краснодар— 2» обыграл «Ротор» со счетом 2:1. 8 октября уже на Кубани «молодые бычки» повторно оказались сильнее соперников — 3 1.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com