Спорт

«Ротор» 3 апреля сразится с молодыми «бычками» в Краснодаре

Спорт 03.04.2024 08:26
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03.04.2024 08:26


Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 апреля, на выезде встретится  c «Краснодаром-2» в матче 6-го тура первенства Второй лиги в группе «Золото». Начало встречи в 16-00 ч,.
Сине-голубые в четырех проведенных матчах набрали семь очков при двух победах и одной ничьей. Несколько дней назад подопечные Сергея Попкова на Волгоград Арене уверенно разобрались с липецким «Металлургом» — 3:0. Счет в той игре открыл Илья Сафронов, на данный момент с тремя голами являющийся лучшим бомбардиром команды в весенней части сезона. Еще по разу отличились нападающие Дмитрий Лаврищев и Руслан Болов. Победа позволила «Ротору» подняться на третье промежуточное место в турнирной таблице. На следующий день после поединка с «Металлургом» волгоградские футболисты провели восстановительную тренировку, а в понедельник отправились в Краснодар на поезде.
«Молодые бычки», которые стали первыми по итогам летне-осеннего отрезка чемпионата, идут на данный момент на шестой позиции и заработали пять баллов, но провели на один матч меньше из-за перенесенной встречи с «Челябинском» в третьем туре. Подопечные Николая Писарева весной выиграли однажды и дважды сыграли вничью. 30 марта южане дома не смогли обыграть столичную «Родину-2» — 0:0. Отметим, что в тренерском штабе «Краснодара-2» работает легенда волгоградского футбола Олег Веретенников. В составе ближайших соперников «Ротора» также играют два экс-футболиста сине-голубых — защитник Виталий Шахов и нападающий Камиль Муллин. Форвард в общей сложности провел за волгоградцев 116 игр и отличился 24 раза. В то же время 23-летний защитник «Ротора» Данил Пелих является воспитанником «Краснодара».
13 августа прошлого года на Волгоград Арене «Краснодар— 2» обыграл «Ротор» со счетом 2:1. 8 октября уже на Кубани «молодые бычки» повторно оказались сильнее соперников — 3 1.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com

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