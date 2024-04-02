Общество

Под Волгоградом медики скорой помощи попросили Путина увеличить федеральные выплаты

Общество 02.04.2024 17:22
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02.04.2024 17:22




Медики скорой медицинской помощи Краснослободской городской больницы, являющейся структурным подразделением ЦРБ Среднеахтубинского района Волгоградской области, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть размер выплат, предусмотренных постановлением правительства.

- Наше отделение оказывает неотложную помощь населению Краснослободска  и ближайших сел с населением численностью около 50 тысяч. При этом в состав бригады входят только фельдшер и водитель, - сообщили работники скорой.

- Наш президент на форуме будущих технологий в феврале этого года объявил о мерах социальной поддержки медикам, работающих в малых городах. Однако в постановлении №343 от 20 марта размер выплат работникам скорой помощи остался на старом уровне. С учетом того, что мы работаем в экстренных условиях и первыми приходим на помощь нуждающимся гражданам, просим вас пересмотреть в сторону увеличения социальной поддержки, так как заработная плата заставляет нас искать дополнительные источники дохода, - говорится в видеообращении.

- Также просим вас обратить внимание на водителей, которые непосредственно входят в состав бригады и вместе с медработником принимают участие в спасении граждан, помогают в ДТП и в других чрезвычайных ситуациях и от профессионализма которых зависит безопасность пациента и бригады. До появления постановления №343 никаких социальных выплат мы не получали и в него включены не были. Считаем это несправедливым и надеемся на корректировку этого постановления, - заключили медики.

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали данное видеообращение.

- В своем обращении работники отделения скорой медицинской помощи Краснослободской городской больницы акцентировали внимание на отсутствие изменений в постановлении Правительства РФ №343 от 20 марта 2024 года в отношении них. Обращаем внимание, что речь идет о выплатах не регионального, а федерального уровня, предоставляемых Социальным фондом РФ, — изменения в Постановление могут вноситься только по решению Правительства РФ. В свою очередь отметим, что согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597, в регионе предусмотрено регулярное повышение заработной платы медицинских работников в государственных медицинских организациях. Средняя зарплата врачей и средних медицинских сестер достигла плановых значений 2024 года уже по итогам января. Кроме того, с 1 января 2023 г. размеры должностных окладов были увеличены на 8%, с 1 декабря 2023 г. – на 10,9%. Работа по улучшению условий оплаты труда медицинских работников продолжается. Кроме того, в регионе успешно реализуется программа «Земский доктор/фельдшер», благодаря которой специалисты, работающие в отдаленных населенных пунктах, могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

В облздраве добавили, что в рамках новой программы, инициированной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, врачи востребованных специальностей, которые устроились на работу в государственные медучреждения в этом году, также претендуют на единовременную выплату в 2 млн рублей.

Еще одной региональной мерой поддержки стало вручение медработникам сертификатов на улучшение жилищных условий.

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