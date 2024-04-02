Экономика

УФАС проверит цены на яйца в волгоградских магазинах «Пятерочка» и «Магнит»

Экономика 02.04.2024 13:45
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02.04.2024 13:45


Сегодня, 2 апреля, УФАС приступило к проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и других супермаркетов. Как сообщили V102.RU в ФАС РФ, соответствующее поручение поступило в адрес региональныхх управлений.
Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т.д.
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования, заверели в ведомстве.
Ранее на предмет ценообразования были проверены производители яиц. В частности, в волгоградском регионе несколько птицефабрик уличили в сговоре при образовании цен на этот продукт питания.
ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.
Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генпрокуратурой в соответствии с постановлением Правительства РФ №336, пояснили в антимонопольном ведомстве. 
Напомним, по последним данным средние цены на яйца в Волгоградской области составили 117,13  рубля за десяток. За неделю они выросли почти на 2%.

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