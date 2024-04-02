В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования, заверели в ведомстве.
Ранее на предмет ценообразования были проверены производители яиц. В частности, в волгоградском регионе несколько птицефабрик уличили в сговоре при образовании цен на этот продукт питания.
ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.
Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генпрокуратурой в соответствии с постановлением Правительства РФ №336, пояснили в антимонопольном ведомстве.