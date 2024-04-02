Смертельную инфекцию нашли у буренок под Волгоградом

Очередная вспышка опасной инфекции зафиксирована в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном комитете ветеринарии, бруцеллез выявлен у домашнего скота на одном из частных подворий в селе Кондраши Иловлинского района.
Неблагополучной по данной инфекции признана территория Кондрашовского сельского поселения. В связи с обнаружением инфекции уже проводятся ограничительные мероприятия – будет произведен забой больных животных, запрещен ввоз и вывоз кормов, также проводится осмотр крупного рогатого скота в хозяйствах села и мероприятия по дезинфекции мест содержания животных.
Накануне, напомним
, V102.RU сообщало о вспышке бруцеллеза на животноводческой ферме в Покровском сельском поселении Ленинского района Волгоградской области.
Справка.
Бруцеллез поражает крупный рогатый скот, коз, овец, свиней и даже собак. Бруцеллез опасен тем, что может передаваться в том числе через продукты животноводства человеку. В самых тяжелых случаях заразившемуся может грозить смерть.